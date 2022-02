Zwei Frauen, die in einem Land aufwachsen, in dem Korruption und Unterdrückung herrschen: Mitte der 1990er verlassen Tatjana und Lena die Ukraine, stranden in Jena und müssen dort ihr Leben neu strukturieren. Wie wird diese Herkunft später auch ihre Töchter prägen, die in Deutschland zur Welt kommen? Warum verschweigen sie ihre Traumata und damit ihre Vergangenheit? Im neuen Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein" erzählt Sasha Marianna Salzmann von Generations- und Identitätskonflikten in einer Welt des permanenten Umbruchs und davon, wie Systeme zerfallen und Menschen mitreißen. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Christine Lötscher über das Werk.