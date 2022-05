Belagertes Stahlwerk bei Mariupol

Quelle: reuters

In der strategisch wichtigen ukrainischen Hafenstadt Mariupol scheint die Lage festgefahren. Die letzten ukrainischen Verteidiger harren in den Industrieanlagen von Asow-Stahl aus. Moskau hatte am 25. April zwar eine einseitige Feuerpause angekündigt - Kiew beschuldigte die Russen allerdings, eine Vereinbarung für Fluchtkorridore verweigert zu haben, weshalb keine Evakuierung möglich sei. Moskau bezichtigte die Ukrainer wiederum, hunderte Zivilisten am Verlassen der Industrieanlage zu hindern. Bis zum Abend sei niemand herausgekommen. Wir sprechen mit dem Historiker Christian Osthold über die Situation in der belagerten Stadt.