Kultur

"Kulturzeit" vom 25.10.2019

Unsere Themen: die Krise der Volksparteien, der Film "Baghdad in My Shadow" - Gespräch mit Regisseur Samir und eine Schau von Alexander Kluge über die Macht der Musik in der Oper.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 25.10.2019