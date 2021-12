Louise Brown ist Journalistin und Trauerrednerin. In ihrem Buch "Was bleibt, wenn wir sterben?" schildert sie ihre berührenden Erfahrungen in den Gesprächen mit Angehörigen von Verstorbenen. Trost durch Sprache sucht auch ein außergewöhnliches Projekt in Zürich. Auf dem Friedhof Nordheim findet einmal im Jahr ein Sammelbegräbnis für einsam verstorbene Menschen statt. Menschen, die zum Zeitpunkt des Todes keine Angehörigen mehr hatten. Während die Urnen in die Erde gelassen werden, lesen Dichterinnen und Dichter jeweils ein Gedicht vor, das sie für die einsam Verstorbenen geschrieben haben. Die Autorin Melanie Katz ist Initiatorin des Projekts. Die "Dichterinnen vom Dienst", wie sie sich nennen, gehen vor dem Begräbnis an den Ort, wo die verstorbene Person gelebt hat, reden mit Nachbarn und holen sich so Inspiration für das Gedicht. Wir Menschen sind dem Tod also nicht ganz hilflos ausgeliefert. Ein mächtiges Werkzeug des Trostes bleibt uns: die Sprache.