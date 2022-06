Wann und wo ist man frei? Wer in den 1970er Jahren in Albanien aufwuchs, lernte vom ersten Tag an, dass Albanien das freieste Land der Erde ist. Ein Dogma, das verschleiert von der stalinistischen Diktatur unter Enver Hoxha, das Freiheitsverständnis vieler Menschen nachhaltig geprägt hat. Auch die heutige Philosophie-Professorin Lea Ypi wuchs in Albanien auf und erinnert sich an eine Kindheit und Jugend in der Diktatur. In ihrer Biografie "Frei: Erwachsenwerden am Ende der Geschichte" erzählt sie vom Erwachsenwerden im poststalinistischen Albanien und von einer Familie, deren Geschichte eng mit der des Landes verwoben ist. Dabei stellt sie sich immer häufiger die Frage, was Freiheit eigentlich bedeutet. Wie fühlt sie sich heute? Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Sandra Kegel über das neue Werk der Autorin.