Spritzen für Corona-Impfung

Quelle: epa

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung des neuen Jahres 2022 dreht sich um das Impfen. Ausgetragen wird sie in den Parlamenten, unter Wissenschaftlern und auf der Straße. Bis auf wenige Ausnahmen in Asien gibt es derzeit kein Land, das eine generelle Impfpflicht verabschiedet hat. Österreich ist das erste deutschsprachige Land, dass sie durchsetzt. Ist die Impfpflicht ein illegitimer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines jeden Menschen, gar in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, wie Kritiker sagen? Gerade hat sich der Ethikrat in Deutschland überraschend für eine generelle Impfpflicht ausgesprochen, obwohl sie, so seine Ausführungen, "eine erhebliche Beeinträchtigung rechtlich und moralisch geschützter Güter" darstellt. Doch sie sei zu rechtfertigen, da sie negative Wellen künftiger Pandemiewellen wie hohe Sterblichkeit, langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen oder einen drohenden Kollaps des Gesundheitssystems abzuschwächen oder zu verhindern vermag. Jüngst meldete sich eine wachsende Gruppe von FDP-Bundestagsabgeordneten um den Politiker Wolfgang Kubicki zu Wort, die jetzt schon eine Impfpflicht ablehnen. Auf den Straßen mehren sich die Demonstrationen und Sicherheitsexperten rechnen damit, dass eine Impfpflicht ein regelrechter Booster für den Widerstand werden könnte und auch mit zunehmender Gewalt zu rechnen sei. Der Bundeskanzler betont immer wieder aufs Neue, das Land sei nicht gespalten. Umfragen besagen, dass 80 Prozent der Deutschen eine Impfpflicht befürworten. Würde die Einführung einer Impfpflicht ein letztes Gefecht der Pandemie sein oder die Gräben noch größer werden lassen?