Kiew

Quelle: dpa

Seit Russland den Angriff auf die Ukraine gestartet hat, gibt es viele engagierte, emphatische und entsetzte Worte und Gesten. Doch was nutzen sie? Dahinter wird deutlich, dass der Westen die Ukraine gerade opfert. Was die Alternative gewesen wäre, ist schwer zu sagen und das macht die Ohnmacht nur noch größer. Alle unsere vermeintlichen Gewissheiten sind aus den Fugen geraten und plötzlich müssen wir in ganz neuen Kategorien denken, in der Kategorie des Krieges. Aber wie? Die Irritationen sind groß, überall herrscht Ratlosigkeit und Ohnmacht. Wir sprechen mit dem Journalisten Roman Schell live in der Ukraine und mit Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe zur Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.