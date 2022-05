Ein orthodoxer Priester in Lwiw segnet das Osterbrot

Quelle: Imago

Die so genannte Ostern-Waffenruhe"lehnten die Russen kategorisch ab. Am 24. April feierten die orthodoxen Christen in Russland und in der Ukraine ein Osterfestm das von Blutvergießen überschattet wurde. Mehrere Zivilisten starben beim russischen Raketenbeschuss der südukrainischen Stadt Odessa. Auch im Donbass setzten die Russen an Ostern ihre Offensive fort, erzielten allerdings keine greifbaren Erfolge. Denn die ukrainische Armee leistete einen erbitterten Widerstand. Während der Osten und Süden des Landes in Flammen stehen, versuchten die Menschen in Lemberg (Lwiw) sich gegenseitig Mut zu machen, oder zumindest für wenige Stunden dem Kriegsalltag zu entkommen.