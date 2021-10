Die Gesellschaft ist auf Berührungsentzug. Seit die Pandemie die Welt im Griff hat ist "Nicht anfassen!" das Gebot der Stunde und der Körper des Anderen eine potentielle Gefahrenquelle. Corona hat das "skin hunger" oder "touch starvation" genannte Phänomen zu einem weltumspannenden Massenexperiment gemacht: Was passiert, wenn Berührung ausbleibt? In ihrem gleichnamigen Ensemble-Stück "skin hunger", das am 23. September im HochX-Theater in München uraufgeführt wird, erforscht die kanadische Choreografin Jasmine Ellis die Auswirkungen des Mangels an Berührung und verschränkt Elemente von Tanz und Musik.