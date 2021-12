Aktion gegen Femizide

Während der Corona-Pandemie ist die Gewalt an Frauen weltweit gestiegen. In Deutschland wurden 2020 139 Frauen getötet, fast jeden Tag findet eine versuchte Tötung statt. Der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Pünktlich dazu erscheint das Buch "Femizide - Frauenmorde in Deutschland", in dem sich die beiden Autorinnen Julia Cruschwitz und Carolin Haentjes damit beschäftigen, wie man Frauen in Deutschland einen besseren Schutz vor Gewalt bieten kann. Dafür haben sie mit Kriminolog*innen, Polizist*innen, Sozialarbeiter*innen, vor allem aber mit Überlebenden gesprochen und festgestellt, dass das Problem unterbewertet ist und man viel mehr zur Prävention tun könnte. Es fehle in Deutschland an einer Gesamtstrategie, Maßnahmen bewegen sich nur im kleinsten Rahmen. Wir haben mit den Autorinnen und Überlebenden gesprochen.