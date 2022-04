Den Frieden denken in Zeiten des Krieges

Südsee, Paradies, satte Farben, schöne Menschen: Die Bilder des französischen Malers Paul Gauguin (1848-1903) sind bekannt für solche klischeehaften Träume aus europäischem Blickwinkel. Die Ausstellung "Paul Gauguin - Why Are You Angry?" in der Alten Nationalgalerie will einen kritischen Blick vor den aktuellen Debatten um Kolonialismus, Sexismus und Rassismus auf die berühmten Arbeiten werfen. Dazu dienen auch Werke von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, die an Gauguin anknüpfen. Die Ausstellung in Kooperation mit der Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen ist ab dem 26. März an bis zum 10. Juli in Berlin zu sehen. Wir haben sie uns schon angesehen.