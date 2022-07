Wie woke ist unser Kino?

Szene aus "Being Charlie"

Auch 2022 ist Film in Deutschland vor allem weiß, hetero und männlich. Vor und hinter der Kamera bestimmt die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft, was wir in Kino, Fernsehen und Online zu sehen bekommen. Eine schwierige Ausgangslage für nicht binäre Filmemacher*innen wie Lion Lau. "Ich hatte beinahe aufgehört, Drehbücher zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe überhaupt keinen Platz in dieser Film- und Fernsehlandschaft oder meine Ideen haben keinen Platz oder werden in Frage gestellt, meine Perspektive wird in Frage gestellt", sagt Lion Lau. "Dass wir jetzt andere Narrative erzählen, also Narrative aus der marginalisierten Perspektive heraus, das ist neu." Lion Laus Serie "Becoming Charlie" über eine jugendliche Person im Identitäts-Struggle ist dafür selbst das beste Beispiel. Zwar ist Charlie eine Kunstfigur, doch es gibt es eine Gemeinsamkeit: Sowohl Autor*in als auch Figur sind nicht binär, also weder Mann noch Frau. Das macht die Serie authentisch und sie kann als Erfolg gelten für die Inklusion queerer Menschen ins Mainstream-TV. Und doch bleibt bei Lau das Gefühl anders behandelt zu werden. "Wir sitzen an einem Tisch neben dem Tisch und ab und zu werden wir eingeladen, uns mal ein Glas Wasser zu holen."