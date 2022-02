Der Messenger-Dienst Telegram wurde 2013 von dem russischen Unternehmer Pawel Durow und dessen Bruder gegründet. Derzeit befindet sich der Firmensitz der Telegram-App in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Muttergesellschaft auf den britischen Jungferninseln. Geldgeber sind nach Angaben Durows unter anderem Investmentfirmen in den Emiraten, die Finanzierungsstrukturen sind jedoch alles andere als klar. Telegram gehört weltweit zu den beliebtesten Messenger-Diensten, Anfang 2021 zählte er rund 500 Millionen aktive Nutzer. Aktuelle Schätzungen gehen von rund 550 Millionen aus. Einst als Kommunikationsmittel der Demokratiebewegungen im Iran und in Belarus gepriesen, steht Telegram heute in Deutschland und anderen Ländern als Plattform für Rechtsextreme und radikale Gegner von Corona-Maßnahmen in der Kritik. Über ihn werden Hass und Hetze verbreitet. Doch bisher ist der Staat weitgehend machtlos. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will sich nicht damit abgeben, dass Telegram Löschanfragen aus Deutschland wegen Hassrede und Gewaltaufrufen einfach ignoriert. Sie hat angekündigt, Apple und Google wegen Gewaltaufrufen und Hetze auf Telegram aufzufordern, die App aus ihrem Angebot zu verbannen. Zuvor hatte sie in einem Interview damit gedroht, Telegram "abzuschalten", ohne allerdings auf technische oder rechtliche Details einzugehen. Doch die von ihr ins Gespräch gebrachten Maßnahmen rufen Kritiker auf den Plan. Und sind die geplanten Maßnahmen überhaupt durchsetzbar? Wir sprechen mit dem Investigativjournalisten Arndt Ginzel.