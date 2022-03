Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger weist jüngst in einem Artikel in der "FAZ" auf die Gefahr hin, die der deutsch-russischen Zusammenarbeit in der Kultur drohe, wenn Russland einen Krieg mit der Ukraine provoziere. Seit 1994 sei er als Archäologe an unzähligen Forschungsprojekten in unterschiedlichen Regionen Russlands beteiligt, so Parzinger. Unvorstellbar sei, wie ein Krieg Russlands gegen die Ukraine all das zerstören würde, was in den vergangenen drei Jahrzehnten an Vertrauen, Zusammenarbeit und freundschaftlichen Verbindungen über den ehemaligen Eisernen Vorhang hinweg entstanden sei, gerade auf dem Gebiet der Kultur und der Wissenschaft. Nun, da der Ernstfall nur einen Tag nach Parzingers Veröffentlichung eingetreten ist, wir sprechen mit dem Archäologen über die Zukunft deutsch-russischer Kulturarbeit.