Putin auf der Anklagebank?

Eine fast nackte Frau stürmte am Wochenende aus Protest gegen die Vergewaltigung von Kriegsopfern den roten Teppich des Filmfestivals in Cannes. Auch in vielen Gesprächen und manchen Beiträgen dort geht es um die Ukraine. Zu sehen sind Werke systemkritischer Filmschaffender aus Russland, die traditionell Teil des Programms von Cannes sind, wie "Tchaikovski's Wife" des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow, der bis vor kurzem in Russland unter Hausarrest stand. Aber auch Filme aus der Ukraine werden in Cannes präsentiert. Darunter Sergei Loznitsas neues Werk "Die Naturgeschichte der Zerstörung". Loznitsa trat nach Beginn des Krieges aus Protest gegen die schwache Reaktion aus der Europäischen Filmakademie aus. Kurzfristig wurde der Film "Mariupolis 2" ins Programm genommen. Der litauische Filmemacher Mantas Kvedaravicius war dafür ins Kriegsgebiet gereist, um den Angriffskrieg zu dokumentieren. Anfang April wurde er während der Dreharbeiten gefangen genommen und ermordet. So berichten es Zeugen und seine Verlobte Hanna Bilobrowa, die das Filmmaterial schnitt und nun in Cannes präsentierte. Über ein Festival in politischen Krisenzeiten.