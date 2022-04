Ein Kasseler Bündnis gegen Antisemitismus wirft dem die documenta kuratierenden Künstlerkollektiv Ruangrupa vor, es habe bei der documenta fifteen auch Künstlergruppen eingeladen, die den kulturellen Boykott Israels unterstützen und antisemitisch seien. Im Mittelpunkt der Vorwürfe: das palästinensische Künstlerkollektiv "The Question of Funding". Wir haben ein Mitglied des Künstlerkollektivs besucht: Yazan Khalili, der heute in Amsterdam lebt. Seine Arbeiten bedienten noch nie das Klischee des Palästinensers als hilfloser Underdog der Geschichte. In seinen konzeptuellen Entwürfen stellt Khalili Fragen: an die Opferrolle der Palästinenser, an den Umgang mit historischem Unrecht, und mehr und mehr über die Rolle des Künstlers in der palästinensischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die abhängig ist von Geberstaaten.