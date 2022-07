"Elvis" von Baz Luhrmann

Quelle: Warner Bros.

Baz Luhrmann wagt sich an eine Filmbiografie über den legendären "King of Rock'n'Roll" Elvis Presley. Dabei nimmt er sich insbesondere der Beziehung zwischen ihm und seinem Manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks) an, der sich erhofft, durch Presley an Geld und Ruhm zu kommen. Dadurch wird der Film auch zu einer Auseinandersetzung über Kunst und Kommerzialisierung. Gleichzeitig fängt der Film, mit Austin Butler in der Rolle seines Lebens, besonders bei den Konzertszenen die Energie ein, die Elvis Presley zwischen sich und seinem Publikum entfachte. Wir haben mit Austin Butler und Baz Luhrmann gesprochen.