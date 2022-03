Liest man das akribisch recherchierte Buch "Putins Netz – Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste" der britischen Autorin und Investigativ-Journalistin Catherine Belton, dann findet man auf die zentralen Fragen klare, aber auch bestürzende Antworten. Die ehemalige Moskau-Korrespondentin der "Financial Times" hat dafür jahrelang mit ehemaligen Vertrauten, Geheimdienstmitarbeitern und Oligarchen gesprochen. Sie ist weit in die Biografie Putins zurückgegangen, in seine Jahre als Verbindungsmann zwischen dem russischen Geheimdienst KGB und der Stasi in Dresden, in seine Zeit als Vize-Bürgermeister in St. Petersburg bis hin zum überraschenden Aufstieg zum Präsidenten Russlands und alles, was danach kam.