Kultur

"Kulturzeit" vom 23.04.21

Unsere Themen: #allesdichtmachen - Schauspieler kritisieren in ironischen Videoclips die Corona-Politik, die Ausstellung "Träume von Freiheit" in der Tretjakow-Galerie in Moskau, der oscarnominierte Film "Quo vadis, Aida", Welttag des Buches - Alexander Skipis über die Situation der Verlage in der Corona-Pandemie und die Band Broilers mit ihrem Album "Puro Amor".

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 23.04.2021