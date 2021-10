In Zeiten von Fake News, alternativen Fakten und Verschwörungstheorien steht die Frage nach der Wahrheit immer wieder im Zentrum von öffentlichen Diskussionen. Befinden wir uns in einer "Krise der Wahrheit"? Der Autor Peter Trawny sieht das nicht so. Für ihn ist das, was wir heute erleben, was Wahrheit schon immer war: eine Krise, die unser Leben in den Bereichen Medien, Politik, Öffentlichkeit, Kunst und Geschlecht, sowie im gesellschaftlichen und intimen Zusammenleben bestimmt. In seinem neuen Buch nährt sich Peter Trawny den Fragen nach der Wahrheit und Wirklichkeit aus philosophischer Sicht. Wir sprechen mit ihm über die Wahrheitsfrage und über die Rolle dieser bei aktuellen Herausforderungen wie der Klimadebatte.