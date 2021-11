Verschlammte Weinflaschen aus dem Ahrtal nach der Hochwasserkatastrophe im Julia

Quelle: dpa

Mittendrin sind Mitarbeiter des Bonner Hauses der Geschichte: Sie suchen Gegenstände, die "sinnbildlich für das Ereignis und seine Auswirkungen" stehen, wie es der Sammlungsdirektor Dietmar Preißler ausdrückt. Die Katastrophe sei in ihrer Dimension ein zeitgeschichtliches Ereignis, so dass es wichtig sei, Erinnerungsstücke als "Teil des kulturellen Gedächtnisses" für die Zukunft zu sichern. Bislang wurden verschmutzte Weinflaschen aus dem Ahrtal erhalten, aber auch ein verschlammtes Gerät aus einer Zahnarztpraxis. Insgesamt stehe die Sammlung zur Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aber noch ganz am Anfang.