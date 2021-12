Seit Wochen erlebt Europa an seiner östlichen Außengrenze ein Flüchtlingsdrama von biblischer Dramatik. Migrant*innen aus dem Nahen Osten sind von Belarus’ Machthaber Lukaschenko in eine Frontlinie zwischen belarussischer und polnischer Grenzpolizei getrieben worden. Sie dürfen nicht vor und nicht zurück. Seinen Anfang nahm dieses Drama im Sommer 2020. Der belarussische Schriftsteller Artur Klinau beschreibt in seinem Buch "Acht Tage Revolution" jene Tage nach dem 9. August 2020, als in seiner Heimat "Wahlen" abgehalten wurden, und der Endlosherrscher Lukaschenko sich zum Sieger mit 80 Prozent erklären ließ. Diesmal gingen nicht ein paar Tausend Demonstranten auf die Straße, sondern ein ganzes Volk im ganzen Land. Das gab es in 26 Jahren Diktatur noch nie.