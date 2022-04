Andriy Suleiman in der Doku "This Rain Will Never Stop"

Quelle: jip-Film-Verleih

Alina Gorlova dachte, es werde ihr letzter Film über Krieg sein, das Thema: abgehakt. Doch jetzt befindet sich die ukrainische Regisseurin selbst mitten im Krieg. In Kiew in ihrem Auto gibt sie ein Handy-Interview. In einer kurzen Pause, bevor sie sich im Freiwilligendienst weiter um die Versorgung der Zivilbevölkerung und der ukrainischen Armee kümmert. "This Rain Will Never Stop" heißt ihr aktueller Film, der jetzt in die Kinos kommt. Gedreht vor dem russischen Angriffskrieg, ist der Dokumentarfilm eine metaphorische Betrachtung des endlosen Kreislaufes von Krieg und Frieden.