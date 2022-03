Sie sind ein preisgekröntes Performance-Kollektiv und dekonstruieren mit viel Leidenschaft gängige Theaterformen: Kelly Cooper und Pavol Liska, besser bekannt als "Nature Theater of Oklahoma". 1996 in New York gegründet, sind sie vor allem in den letzten Jahren immer wieder gerne gesehen Gäste in Österreich: ob am Wiener Burgtheater, beim Steirischen Herbst oder zuletzt bei den Wiener Festwochen. Seit einigen Wochen proben sie im Wiener Volkstheater ihre neueste Arbeit mit dem Titel "Karoline und Kasimir". Das bekannte Stück aus der Feder von Ödön von Horváth ist nur der Ausgangspunkt für ein buntes Spektakel, das sich mit den letzten Wochen im Leben des Autors und mit dem Theater an sich auseinandersetzt.