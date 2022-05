Der österreichische Pavillon in Venedig

Quelle: Imago

Mit ihren Installationen "Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts" kreisen die österreichischen Künstlerinnen und Kunstprofessorinnen aus Wien Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl um Rollenzuschreibungen und Identität in der Geschichte der modernen Gesellschaft. Im Schweizer Pavillon konfrontiert die Künstlerin Latifa Eckakhch die Biennale-Besucher mit Vergänglichkeit und Katharsis in ihrer Installation "The Concert". Und im deutschen Pavillon geht es um institutionelle Machtstrukturen und ihre historische Verankerung. Maria Eichhorn hatte damit schon auf der documenta 14 Aufmerksamkeit erregt.