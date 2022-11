Zehn Jahre wurde er im britischen Exil medizinisch behandelt, kehrte als Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist zurück in die Türkei, wo inzwischen Recccep Tayyip Erdogan an der Macht war. Der sorgte mit Wegsperren und Einschüchtern für seinen Machterhalt. Die Regierung hat angekündigt 49 weitere Gefängnisse zu bauen. Inzwischen steigern Inflation, Korruption und Repression die Wut und Unzufriedenheit im Land. 2023 stehen Präsidentschaftswahlen an. "Ich glaube an Schreibende, Kunst, Arbeitende und in letzter Zeit vor allem an die Stärke der Frauen und der neuen Generation", sagt Burhan Sönmez. "Ich denke, Erdogan wird verlieren. Aber die Frage ist: Wird er auch gehen?" Die Hoffnung bleibt.