Ein Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz beim "South by Southwest"-Festival in Austin, Texas, liegt auf der Frage, wie sich der Einsatz gegen den Klimawandel und Ungerechtigkeiten gegenüber marginalisierten Gemeinschaften miteinander verbinden lassen. "Intersectionality" - so bezeichnen Aktivist*innen diesen Ansatz. Welche neuen, innovativen und kreativen Lösungsansätze werden auf dem Festival diskutiert? Eine Teilnehmerin ist Tanaira Cullens. Sie engagiert sich in Baltimore für "Baltimore Blue+Green+Just", ein Zusammenschluss mehrerer lokaler Initiativen, die sich vor Ort für die Themen Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Wir begleiten sie bei ihrer Arbeit in Baltimore und sprechen auf dem "SXSW"-Festival mit ihr über ihre Visionen.