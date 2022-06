Unsere Fleischproduktion ist von Geburt bis zum Tod der Tiere auf Masse getrimmt. Weltweit verbrauchen wir durchschnittlich 70 Kilo pro Kopf und Jahr. Mehr als doppelt so viel, wie noch vor 20 Jahren. Ein Exzess mit gravierenden Folgen, "weil unser globales Ernährungssystem mit dem Fleischkonsum wie wir ihn heute haben, je nach Quelle zwischen 30 und 40 Prozent der emittierten Treibhausgase ausmacht", sagt Christine Schäfer. Sie forscht am Schweizer Gottlieb-Duttweiler-Institut schwerpunktmäßig zu Lebensmitteltrends. Die Klima-Uhr tickt, es braucht eine klare Ansage: die Schweiz soll fleischfrei werden und zwar bis 2050. Vegetarismus als Staatsdoktrin? Soweit wird es hoffentlich nicht kommen. Gelingen soll die Abkehr vom fleischlichen Genuss vielmehr dank mehr Alternativen zu konventionellen Produkten: "Das kann auf pflanzlicher Basis sein, mittels Fermentation Mikroogranismen, oder auch zellbasiert, also dass man Fleisch im Labor züchtet", sagt Schäfer. "Es wird sehr viel Geld investiert in diese Branche." Für den Bio-Bauern Nils Müller klingt das weder nachhaltig noch nach Ernährungswende. Der Zürcher setzt auf Verzicht. Der sinnvollste Weg aus der Fleisch- und Klimakrise ist eine natürliche Kreislaufwirtschaft, ist er überzeugt. Das Tier nicht als grosser Co2-Produzent, sondern in fruchtbarer Symbiose mit Mensch und Umwelt. Die Philosophie von Nils Müller und seiner Frau Claudia Wanger füllt ein ganzes Buch: "Zum Sterben schön". Es gewährt Einblicke in das Wertesystem und die Kreislaufwirtschaft auf dem Biobauernhof "Chalte Hose". Es ist ein eindringlicher Appell, das Töten von Tieren zum eigenen Genuss nicht auszulagern an eine gesichtslose Industrie.