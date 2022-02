Zum Tod von Meat Loaf

Sänger Meat Loaf 1995

Quelle: Imago

Er war eine Rocklegende mit jahrzehntelanger Karriere: Der US-Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Über sechs Jahrzehnte verkaufte er weltweit mehr als 100 Millionen Alben und wirkte in vielen Filmen mit, darunter "Fight Club" (1999), "Rocky Horror Picture Show" (1975) und "Wayne's World" (1992). Sein Debütalbum "Bat Out of Hell" (1977), mit dem Meat Loaf seinen internationalen Durchbruch feierte, ist bis heute eines der meistverkauften Alben aller Zeiten. Der als Marvin Lee Aday im US-Bundesstaat Texas geborene Musiker musste im Verlauf seiner Karriere neben großen Erfolgen auch einige Rückschläge einstecken. Nach seinem Hitalbum "Bat Out Of Hell" kam für Meat Loaf, dessen Künstlername auf Deutsch Hackbraten bedeutet, erst einmal der Absturz: Der Sänger ruinierte sich auf einer Welttournee die Stimme und kämpfte danach mit Problemen wie Depressionen, Alkoholsucht und weniger erfolgreichen Nachfolge-Alben. Mit "Bat Out of Hell II: Back into Hell" (1993) und "Bat Out of Hell III: The Monster is Loose" (2006) schaffte er Comebacks. Zu einem seiner bekanntesten Lieder gehört der Welthit "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)".