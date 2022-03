Zerstörtes Haus im Donezk-Gebiet 2014

Quelle: dpa

Die hochschwangere Irka lebt mit ihrem Mann Tolik in einem Dorf im ostukrainischen Gebiet ‎Donezk. An der nahen russisch-ukrainischen Grenze wird im Juli 2014 gekämpft. Im ‎Wohnzimmer ihres Hauses fehlt eine Wand, sie ist den Kampfhandlungen zum Opfer ‎gefallen. Der Blick auf die karge Landschaft, die zum Kriegsschauplatz wird, liegt frei. Irka will ‎ihr Heim dennoch nicht verlassen. Während Toliks separatistische Freunde erwarten, dass er ‎sich ihrem Kampf anschließt, bezichtigt ihn Irkas Bruder des Verrats an der Ukraine. Als in ‎der Nähe ein Flugzeug der Malaysian Airlines abstürzt, denken Irka und Tolik zunächst an ‎eine weitere Kriegshandlung. Doch der Abschuss des Passagierflugs MH17 durch eine ‎russische Abwehrrakete ist ein Versehen. Die Regisseurin Maryna Er Gorbach erzählt ihr sensibles Familiendrama vor dem Hintergrund ‎eines militärischen Konflikts. Gekonnt verwebt sie die persönliche und die politische ‎Geschichte der Kämpfe in der Ukraine und zeigt mit einer vorsichtig tastenden Kamera und ‎hervorragenden Schauspieler*innen eindringlich den banalen Schrecken des Krieges. "Klondike" lief in der Sektion "Panorama" auf der Berlinale.