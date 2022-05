Auf der Bühne robbte er nackt durch Glas, schmierte sich mit Erdnussbutter voll oder goss heißes Wasser über seine Hose. Mit 75 Jahren ist Iggy Pop nicht mehr komplett wahnsinnig - aber noch immer leicht bekleidet. Es gebe kein vorgeschriebenes Alter, ab dem man seinen Oberkörper nicht mehr nackt in der Öffentlichkeit zeigen dürfe, sagte er einst. "Und die Öffentlichkeit kann mich sowieso mal." Seinem Image als "Godfather of Punk" macht er zu seinem 75. Geburtstag am 21. April noch immer alle Ehre, denn er steht weiter oben ohne vor seinen Fans in der ganzen Welt, um Songs wie "The Passenger" zu singen. Nur in Russland wird er erstmal nicht auftreten. "In meinem Alter hilft es, neugierig zu bleiben", sagte Pop kürzlich dem "Guardian". Der Amerikaner gilt als Musiker, der niemals in seiner Entwicklung stehen geblieben ist und stets Neues ausprobiert hat. Den Drogen, dem Alkohol und den Zigaretten hat Iggy Pop nach Jahrzehnten des Exzesses inzwischen abgeschworen. Anstelle dessen treibt er Sport und tritt immer noch auf. Erst 2019 kam das bislang letzte Album "Free" heraus, und nach einer Corona-Zwangspause sind auch wieder Konzerte geplant.