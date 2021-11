Zwischen IS und Taliban: Ein Leben in Sicherheit und Normalität ist für die Menschen in Afghanistan längst nicht in Sicht. Über die angespannte Lage im Land soll deshalb nun bei einer internationalen Konferenz in Moskau beraten werden. Neben den Nachbarstaaten China, Pakistan und Iran nehmen auch Vertreter der Taliban Teil an der Konferenz. Wie sieht die Zukunft Afghanistans aus? Unter welchen Bedingungen werden die Menschen vor Ort leben?