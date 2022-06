Deutschland steht aktuell nach Einschätzung des Verfassungsschutzes stark im Fokus von Spionen und Saboteuren. "Wir taxieren heute das Niveau der Spionage gegen Deutschland mindestens auf dem Stand des Kalten Krieges - wenn nicht deutlich höher", sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, am 19. Mai. Es sei zu erwarten, "dass in einer Welt der offenen Waffengänge und drastischen Sanktionen die Hemmschwelle für Spionage, Sabotage und illegitime Einflussnahme weiter sinken wird", so Haldenwang. Besonders im Fokus dürfte dabei China sein. Chinesische Forscher sind auch in Deutschland in den wissenschaftlichen Betrieb eingebunden. "Doch chinesische Einflussnahme an deutschen Universitäten, Spionageversuche und die Unsicherheit über die Großstrategie Chinas lassen Fragen zu den Bedingungen der Zusammenarbeit immer drängender werden", schreibt die China-Korrespondentin der "Süddeutschen Zeitung" Lea Sahay am 20. Mai. Wir sprechen mit ihr über den Einfluss des chinesischen Militärs auf Forscher und ihre Arbeit in Deutschland.