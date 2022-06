Mstyslav Chernov

Quelle: AP

Seit 2015 ehrt die Deutsche Welle mit dem "Freedom of Speech Award" Personen oder eine Initiative, die sich für Freiheitsrechte, besonders für Presse- und Meinungsfreiheit, verdient machen. 2022 erhalten diese Auszeichnung zwei ukrainische Journalisten. Mstyslav Chernov (Associated Press-Journalist und Autor) und Evgeniy Maloletka (Freelance Fotojournalist) harrten lange in der belagerten Hafenstadt Mariupol aus, bis sie schließlich als letzte Journalisten gehen mussten. Ihre Fotos und Berichte, wie die AP-Reportage "20 days in Mariupol: The team that documented city's agony" zeigen Leben und Sterben der Menschen in der von der russischen Armee ungeachtet des Leids abertausender Zivilisten beschossenen und schließlich erstürmten Stadt. Sie veröffentlichten aber auch in anderen internationalen Medien wie der BBC, Deutsche Welle, New York Times, Washington Post und Der Spiegel.