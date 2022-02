Schauspieler, Schriftsteller, Weltenbummler und Kämpfer gegen rechts: Hardy Krüger hat viele Rollen in seinem Leben gespielt. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren in Kalifornien gestorben. Krüger wurde 1928 als Eberhard August Franz Ewald Krüger in Berlin geboren. Mit 15 Jahren spielte er in dem Propaganda-Film "Junge Adler" mit. Nach Kriegsende begann er seine Karriere als Statist im Hamburger Schauspielhaus und als Hörfunk-Sprecher. Als einer von wenigen Deutschen spielte er in der Nachkriegszeit in internationalen Filmen an der Seite von John Wayne, James Stewart, Charles Aznavour, Cathérine Deneuve, Claudia Cardinale und Sean Connery. Während der 1960er und 1970er Jahre lebte er in Tansania auf seiner Farm am Kilimanjaro. In den 1980er Jahren drehte Krüger als Weltenbummler 35 Reportagen über Menschen auf allen Kontinenten, die Antarktis eingeschlossen. 2009 wurde er mit dem Großen Verdienstkreuz geehrt. In den 1980er Jahren war er vor allem als Schriftsteller tätig. 2016 veröffentlichte er den Bestseller "Was das Leben sich erlaubt" über seine Jugend im Nazi-Deutschland und seine Wandlung zum Hitler-Gegner. Mit der Amadeu Antonio Stiftung engagierte sich Hardy Krüger zuletzt gegen Rechtsextremismus. 2013 gründete er zusammen mit Klaus Bednarz, Hark Bohm und Dieter Hallervorden die Initiative "Gemeinsam gegen rechte Gewalt". In den USA nahm er an zahlreichen Anti-Trump-Demonstrationen teil. Nun ist er im Alter von 93 Jahren gestorben.