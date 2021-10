Frau in Burka sitzt mit Kind auf Landstraße in Afghanistan

Quelle: ap

Seit der Machtübernahme der Taliban geht die Angst um in Afghanistan. Vor allem arbeitende Frauen, Medienvertreter*innen, Künstler*innen und Andersdenkende bitten verweifelt um Hilfe. "Wer das hier sieht und wenn die Welt mich hört: Bitte helfen Sie uns, unsere Leben sind in Gefahr", fleht die bekannte Fernsehmoderatorin Schabnam Dauran in einer Videobotschaft. "Mir wurde gesagt, ich könne meine Arbeit nicht fortsetzen, weil sich das System geändert habe." Die Deutsche Welle berichtet, dass ein Familienangehöriger eines ihrer Journalisten vor Ort von Taliban-Kämpfern erschossen wurde. Am Flughafen in Kabul warten immer noch tausende Ortskräfte auf Rettung. Sie wollen in Sicherheit ein neues Leben im Ausland beginnen. Wir haben mit der afghanischen Künstlerin Sara Nabil über die Lage in ihrem Heimatland gesprochen. Nabil lebt in Frankfurt am Main und reflektiert in ihrer Kunst auch ihre eigene Fluchterfahrung.