Viktor Jerofejew über Putin und den Krieg

Während der Corona-Krise ist der Sänger Xavier Naidoo immer wieder durch antisemitische, rechtspopulistische und wissenschaftsfeindliche Äußerungen in die Kritik geraten. Er galt als einer der prominentesten Corona-Leugner und durfte nach einem Rechtsstreit sogar als Antisemit bezeichnet werden. In einem Youtube-Video mit dem Titel "#OneLove" bekundet er jetzt überraschenderweise seine Abkehr von jeglichen Verschwörungstheorien, die er in den vergangenen Jahren propagierte. Besonders die Ereignisse in der Ukraine hätten ihn bestürzt und aufgerüttelt. Seine Frau stamme aus dem Land und er habe Kontakte und Erfahrungen dort gesammelt. Die Reaktionen auf das Video fallen in den sozialen Medien unterschiedlich aus. Vielen reichten die Ausführungen nicht.