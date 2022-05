In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben 26 Prominente aus dem Kultur- und Medienbetrieb vor einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs gewarnt. Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern des am 29. April auf der Website der Zeitschrift "Emma" veröffentlichten Dokuments gehören die Filmemacher Andreas Dresen und Alexander Kluge, die Schriftsteller Martin Walser und Juli Zeh, die Kabarettisten Dieter Nuhr und Gerhard Polt, der Musiker Reinhard Mey und der Journalist Ranga Yogeshwar sowie "Emma"-Herausgeberin Alice Schwarzer. Die Prominenten begrüßen, dass der Bundeskanzler die Risiken einer weiteren Kriegseskalation bisher "so genau bedacht" habe. Sie hoffen allerdings, dass sich Scholz auf seine "ursprüngliche Position" besinne "und nicht, weder direkt, noch indirekt, weitere Waffen an die Ukraine liefern" wird. Zwar teilen die Autorinnen und Autoren die Ansicht, dass Russland Völkerrecht gebrochen habe und es eine "prinzipielle politisch-moralische Pflicht" gebe, vor Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Allerdings gebe es Grenzen, wenn das Risiko eines atomaren Konflikts in Kauf genommen werde und das Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung zu groß werde. Über letzteres dürfe nicht alleine die ukrainische Regierung entscheiden. Die Verantwortung für die Eskalationsgefahr gehe auch diejenigen an, die dem Aggressor "sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern". "Die unter Druck stattfindende eskalierende Aufrüstung könnte der Beginn einer weltweiten Rüstungsspirale mit katastrophalen Konsequenzen sein, nicht zuletzt auch für die globale Gesundheit und den Klimawandel", heißt es in dem Brief. Es gelte, einen weltweiten Frieden anzustreben. Zum Kreis der Erstunterzeichner gehören nicht nur Persönlichkeiten aus Kunst und Medien. Auch die Strafrechtler Elisa Hoven und Reinhard Merkel, der Sozialpsychologe Harald Welzer und die Theologin und ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer haben unterschrieben. Wir sprechen mit der Philosophin Svenja Flaßpöhler, die den Brief ebenfalls unterzeichnet hat.