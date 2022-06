Platinum Jubilee Parade in London

Quelle: Reuters

70 Jahre auf dem Thron - das hat vor Elizabeth II. noch kein Monarch in Großbritannien geschafft. Das Platin-Jubiläum feiern die Briten nun gleich mehrere Tage lang. Mehr als 1200 Soldaten nehmen an der "Trooping the Colour"-Parade durch London teil, die traditionell Anfang Juni stattfindet, um den Geburtstag der Queen im April nachzufeiern. Zum ersten Mal nahm Prince Charles in Vertretung seiner Mutter die Parade ab. Die 96-jährige Dauermonarchin war in letzter Zeit kürzergetreten. Wir fragen den ehemaligen "Welt"-London-Korrespondenten und Queen-Biografen Thomas Kielinger: Wer braucht heutzutage eigentlich noch die Queen?