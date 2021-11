Sie zählt zu den berühmtesten Sopranistinnen der Welt und wurde in vielen Opernhäusern gefeiert. Nun ist die im slowakischen Bratislava geborene Edita Gruberová im Alter von 74 Jahren in ihrer Wahlheimat Zürich gestorben. "Königin der Koloratur" oder "Meisterin des Belcanto" wurde Gruberová unter anderem genannt. Sie war bayerische und österreichische Kammersängerin und stand mehr als 50 Jahre auf den großen Opernbühnen in aller Welt. Mit einer umjubelten Darbietung als Königin Elisabetta in Gaetano Donizettis lyrischer Tragödie "Roberto Devereux" und fast einstündigem Applaus feierte sie 2019 in München ihren Abschied von der Opernbühne.