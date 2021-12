Straftäter Carlos als Kunstprojekt von #BigDreams

Quelle: Big Dreams_Cristiano-Remo

Als "Fall Carlos" ging die Geschichte von Brian die letzten Jahre immer wieder durch die Schweizer Medien. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der das Justizsystem der Eidgenossen an seine Grenzen bringt und auch dessen Schwachstellen aufzeigt. Zurzeit sitzt Brian in Isolationshaft. Ein anfangs noch anonymes Kollektiv aus Künstlerinnen und Aktivisten hat im Sommer 2021 ein medienkritisches Kunstprojekt in fünf Teilen gestartet. Das Kollektiv #BigDreams will den "Mythos Carlos" beenden und aus ihm wieder Brian machen. Es will eine andere Sicht auf den Fall erzwingen und Missstände sichtbar machen. Die Kritik richtet sich nicht nur an die Justiz, sondern vor allem auch an die Medien. Die Handlungen seien mit Brian und seinem Umfeld abgesprochen, versichert das Kollektiv. Dürfen sich Kunstschaffende auf die Seite eines mehrfach verurteilten Straftäters stellen? Und machen sie letztlich nicht dasselbe wie die kritisierten Medien: einen tragischen Fall für die eigene Aufmerksamkeit ausnützen? Stilisieren sie Brian gar zum Opfer, wie ein Kritiker schrieb?