Ukrainische Shoah-Überlebende in Deutschland

"Kriegst eh alles was du willst." "Ich liebe meinen Kanzler". Diese Nachrichten aus den Chatprotokollen in der Causa Sebastian Kurz haben ein schauerliches Sittenbild in der österreichischen Politik offengelegt. Korruption, Freunderlwirtschaft und Überheblichkeit ziehen sich durch die Kurz-ÖVP. Einer, den nichts erschüttern kann und der in politisch brisanten Zeiten immer zur Stelle ist, um zu analysieren und zu persiflieren ist Florian Scheuba. In seinem aktuellen Buch "Wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Chats, Macht und Korruption" begibt sich der Investigativ-Kabarettist auf Spurensuche.