Wie man mit Bildern Politik macht, erzählt immer noch am besten die Kunstgeschichte: Nicht alles, was großflächig in Öl oder plastisch in Marmor verewigt wurde, hat sich historisch auch so zugetragen - manipuliert wurde schon immer. Egal ob Siegerposen, Schlachtenbilder oder Naturspektakel - im Realitycheck stellt sich einiges als Verherrlichung heraus. Die Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste in Wien zeigt in einer neuen Ausstellung, was man aus Historienbildern lernen kann. Ab 27. September ist die Schau unter dem Titel "History Tales" zu sehen.