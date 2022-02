Gesellschaftskritik gewürzt mit ausgereiften Sounds und Beats: Der 41-jährige Berner Rapper Tommy Vercetti gilt seit Jahren als gewichtige Stimme in der Schweizer Musikszene. In seinen Texten kritisiert er schonungslos das kapitalistische System und prangert die Macht des Geldes und die soziale Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft an. Diese Sozialkritik prägt auch seine Forschung an der Hochschule der Künste Bern. Neben der Musik doktoriert er hier über die Darstellung des Geldes in massenmedialen Bildern.