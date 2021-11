"Kulturzeit" vom 18.10.2021

Wie ein Tanz mit Taktwechsel die bayerische Volksmusik eroberte und warum er bis heute so populär ist. Schon im 17. Jahrhundert rief der Tanz in der Oberpfalz Sittenwächter auf den Plan und bis heute schafft er es sogar im fernen Los Angeles für Verwirrung zu sorgen. Selbst Mozart baute den Zwiefachen in seine Kompositionen ein. Erfunden wurde er wahrscheinlich in der Oberpfalz und Niederbayern. In Grafenau im Bayerischen Wald wird er bis heute als Identität stiftendes Element der Volksmusik gepflegt. Die Oberbayern haben vielleicht den Schuhplattler, die Niederbayern sind stolz auf ihren Zwiefachen.