US-Regisseur Oliver Stone

Quelle: epa

Die Ermordung von John F. Kennedy am 22. November 1963 war ein traumatisches Ereignis, nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt. Bis heute ranken sich um den Tod des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten zahlreiche Verschwörungstheorien. Schon vor 30 Jahren hat Hollywood-Regisseur Oliver Stone die Hintergründe in seinem Oscar-prämierten Spielfilm "JFK - Tatort Dallas" beleuchtet. Das Thema hat ihn nie wieder losgelassen. "Wenn du einmal damit angefangen hast, gräbst du tiefer und tiefer." Jetzt begibt er sich erneut auf die Suche nach der Wahrheit. Seinem Dokumentarfilm "JFK revisited" liegen zahlreiche Informationen und Dokumente zugrunde, die erst in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurden. Auch wenn er keine absoluten Antworten liefert, gelingt es dem Film, Schleier für Schleier von einem der bestgehüteten Geheimnisse zu ziehen. In den USA hat er bisher kaum Staub aufgewirbelt und ist auch nur im Bezahl-Fernsehen zu sehen. "Jedenfalls kommt es an die Öffentlichkeit", sagt Stone. "Ich mache das für mein Gewissen und weil es richtig ist." Am 19. November kommt "JFK revisited" in die deutschen Kinos.