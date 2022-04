Der Mythos der individuellen Freiheit

Der Begriff der individuellen Freiheit ist eng mit der Entstehung moderner Staatlichkeit verbunden. Das Subjekt geht eine Art Gesellschaftsvertrag ein. erhält im Gegenzug Freiheitsrechte, überlässt es aber dem Staat über allgemeine Normen und damit über die Grenzen eben jener Freiheit zu entscheiden. Freiheit ist somit nicht naturgegeben, sondern ein Produkt des Zusammenspiels zwischen Individuum und den Normen einer Gemeinschaft - sie bleibt stets relativ, paradox und ambivalent. Und doch ist die Rede von der uneingeschränkten individuellen Freiheit heute zum Fetisch geworden, zum demokratischen Mythos, der diese Paradoxien außer Acht lässt - das sagt die österreichische Philosophin Isolde Charim. In der Pandemie habe sich erstmals für viele offenbart, welche Entscheidungsgewalt beim Staat liegt. Und wie wenig in einer Krisensituation vom Mythos individueller Freiheit in der Demokratie bleibt. Die Wut auf den demokratischen Staat wachse, wohl auch weil in der Pandemie ureigene Fiktionen individueller Freiheit in liberalen Demokratien bröckeln und klar wird, was demokratische Praxis im Kern bedeutet. Woher kommt der Mythos individueller Freiheit? Welche Rolle spielt dabei die Entwicklung des Subjektbegriffs in der Philosophiegeschichte? Und brauchen wir einen neuen, realistischeren Blick auf den Begriff der Freiheit in liberalen Gesellschaften?