Im Theater an der Wien setzt Burgtheater-Direktor Martin Kušej Giacomo Puccinis "Tosca" als "Thriller der Gewalt und der großen Emotionen" nun so in Szene, wie man ihn, so sagt er, "noch nie gesehen hat". Ihn interessiert die Konzentration auf das, was Puccini bereits angelegt hat: "Mein Ziel ist es, Puccinis radikale Ansätze ins 21. Jahrhundert zu transformieren. Puccinis Oper verbindet grandiose Musik unfassbar direkt mit einer brutalen Geschichte, das macht sie so aufregend", so Kušej. Die lettische Sopranistin Kristīne Opolais, die mit ihrem Spiel auch immer wieder Grenzen überschreitet und mit der Martin Kušej bereits in "Rusalka" erfolgreich zusammengearbeitet hat, steht in seiner Inszenierung als Floria Tosca im Fadenkreuz von Politik und Kunst, Liebe und Begehren.