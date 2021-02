Kultur

"Kulturzeit" vom 18. Februar 2021

Unsere Themen: Gerechtigkeit in Zeiten von Corona-Impfungen - was hätte der Philosoph John Rawls dazu gesagt? Impf-Frust vs Impf-Lust in Israel, der Hohenzollern-Streit - Gespräch mit Eva Schlotheuber und Bill Gates' Buch zum Klimawandel.

Datum: 18.02.2021