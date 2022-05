Treva ist das von Uwe Tellkamp erschaffene fiktive Reich, in dem der einstige Dissident Fabian Hoffmann als Chronist an einer Festschrift zum 25. Jahrestag der Wiedervereinigung arbeiten soll. Während er recherchiert, dringt er tief in die trevische Gesellschaft ein und erlebt sich selbst inmitten verhärteter Machtstrukturen aus politischen Eliten, meinungsstarken Medien und der ehemaligen Stasi. "Der Schlaf in den Uhren" ist eine Ausgestaltung all dessen, was Tellkamp die letzten Jahre umgetrieben hat. Wir sprechen mit dem Literaturkritiker Christian Metz über den 900-Seiten Roman.